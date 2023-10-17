能源週規模空前 聚焦3亮點

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由外貿協會與SEMI（國際半導體產業協會）旗下綠能暨永續發展聯盟共同籌辦的「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」，18日將於南港展覽一館登場；貿協16日展前記者會宣布，今年規模創史上新高，共計350家能源業者展出高達1,275個攤位，較去年成長28％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，去年有137個國家承諾淨零碳排，占全球溫室氣體排放量的85.8％，其中127個國家承諾於2050年達成淨零目標，在2060年達成則有10國。世界各國發展再生能源腳步快速，據統計，今年全球新增的再生能源產能將飆升107GW至逾440GW，台灣科技產業以出口為導向，為接軌國際淨零趨勢，提升綠能使用、降低碳排對企業而言至關重要。

貿協秘書長王熙蒙表示，今年能源週與淨零展有三大亮點，一是整體規模較去年成長28％，其中有20％為首度參展，將集結350業者，整合資源為產業帶來「綠實力」及「淨爭力」，打造一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台；二是歐洲企業踴躍參與，包括英國、芬蘭和比利時等六個國家館；第三，策展多元、且攤位裝潢低碳化，現場也提供減碳服務顧問團隊。

根據國際能源總署「2023年全球能源投資報告」指出，今年全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24％，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。經濟部統計也指出，近五年台灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升，其中太陽光電占比68.9％貢獻最大，離岸風電成長率達7.4％、陸域風電5.5％及慣常水力13.5％。

台泥儲能科技副總經理黃義協指出，台泥儲能此次結合母公司低碳建材技術與優勢，推出全球首創超高性能混凝土UHPC儲能櫃EnergyArk，將打造最安全且保證滅火的儲能櫃。中油董事長李順欽表示，中油作為台灣能源與石化產業龍頭，力拚轉型氫能，發展碳捕捉封存與再利用技術，構築自產藍氫、綠氫計畫藍圖。