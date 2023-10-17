交部拚氫能公車 和泰車、南陽超前部署

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交通部長王國材宣示力拚明年啟動氫能公車試辦，並將於10月底完成氫燃料大客車試辦運行計畫（草案）。不等草案出爐，國內兩大車廠和泰汽車及三陽工業皆表達參與意願，表示「只等辦法出爐就會立刻申請參與！」

三陽旗下南陽實業表示，已積極與韓國現代（Hyundai）汽車原廠接洽，若一切順利，明年3、4月就將導入現代氫能電動巴士Elec City，目前這款氫能巴士在韓國已實際運行多年，續航里程可達近600公里。

南陽指出，韓國現代積極發展新能源車，除已導入純電車款並在台熱銷，現代氫能車產品線相對完整，且已有在韓國實際運行多年的經驗，將有助於南陽後續在台灣發展氫能車市場的布局。

不過，南陽也分析，由於加氫站等相關基礎設施投入資金仍高，因此初期投入仍以爭取政府示範運行案，或各地方政府公務車輛採購為主，導入進度視政府政策而定，且將以商用車為主。

南陽認為，商用車使用有固定路線及固定基地，在實用性與初期推廣上較為可行。

相較於南陽布局國內氫能車市場主要瞄準商用車，和泰車今年4月參加台北國際智慧移動展，也首度展示原預計將專案引進豐田（Toyota）品牌氫能電動車MIRAI，不過據悉，目前加氫站設置及車輛認證法規仍未有進一步消息，與聯華林德合作的試運行計畫，進度恐怕比三陽現代慢。

不過，和泰車看好政府發展氫能車前景，4月即已同步展出豐田氫能電池模組與儲氫瓶科技，並同步預告接下來也將導入氫能低底盤巴士CAETANO H2 CITY GOLD來台展開試運行，展現集團積極深化布局各式新能源車款決心。