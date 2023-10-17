搭ITF列車 飯店業搶先自辦線上旅展

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年度旅遊盛事「台北ITF國際旅展」將於11月3日登場，台北君悅、美福、圓山；宜蘭力麗威斯汀、礁溪長榮鳳凰、新竹豐邑喜來登、北投麗禧、瑞穗天合等飯店，搶搭ITF列車推出線上旅展，希望藉此增加餐券與住宿券銷量，設定業績目標成長3％至25％。

台北君悅各餐廳、住宿、SPA推出19項獨賣優惠商品，其中餐券5折起、住宿券67折起，同時自即日起至11月10日舉辦線上旅展。君悅去年ITF四天展期現場業績2,650萬元、線上旅展2,300萬元，合計4,950萬元，今年業績目標預計成長至5,100萬元，其中線上旅展2,300萬元、現場2,800萬元。

美福飯店即日起至11月16日推出線上旅展，主打「彩匯自助餐廳」平日午餐69折每人1,380元，及可體驗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」。美福去年四天展場業績2,100萬元、線上30天5,600萬元，合計7,700萬元，今年目標成長至8,500萬～8,855萬元。

天成飯店集團將在30日至11月6日舉辦線上旅展，旗下瑞穗天合將推出三款住宿券，最低優惠1.9折起。天成飯店集團去年ITF營收達5,000萬元，今年因加入「朋趣」頂級露營的銷售，營收預計可再提升1成以上。

台北、高雄圓山大飯店聯合祭出超殺限定優惠，餐券最低5.7折起、住宿券更下殺至2.7折。圓山去年ITF旅展總營收4,724萬元，今年目標成長至5,870萬元。