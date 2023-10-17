新北四大百貨對決 板大、比漾周年慶拚成長10％

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新北市四大百貨公司周年慶正面對決，繼新莊宏匯、環球Global Mall之後，19日起包括板橋大遠百、永和比漾廣場加入戰局，其中環球等首波業績成長10％，板橋大遠百、比漾廣場化妝品預購業績成長逾1成開紅盤，預期全檔周慶業績將成長5％～10％。

比漾廣場今年周年慶檔期除全館商品7折起，期間有11項比漾卡來店禮、各類高檻滿額贈及最高23.7％購物回饋；預購會期間化妝品、床墊及男女服裝業績皆有1成以上成長，其中Dior成長30％、歐舒丹成長25％、SISLEY成長11％，估全檔周慶業績有望成長10％達3.4億元，推升全年業績突破20億元。

板橋大遠百自7日起預購，看中疫情後復甦買氣，周年慶前推出地下樓層改裝，包括歐舒丹、Kiehl’s等均帶動預購逾1成成長，此外還有TUDOR、AESOP等精品新櫃，化妝品今年新增TOM FORD、Helena Rubinstein、DRUNK ELEPHANT等生力軍，預購期包括化妝品、男女童裝等均守住，預購業績達9億元，其中化妝品就占三分之一，年增逾1成，19日起周年慶登場，在看好化妝品、家電等買氣挹注，力拚全檔業績突破27.5億元、成長5％。

環球Global Mall首波周年慶自5日起開跑迄今，在高回饋及雙十連假帶動下，業績較去年同期成長超過10％。