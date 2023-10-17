高鐵董座江耀宗 致力永續經營

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣高鐵10月1日一舉創下單日旅運超過33.8萬人次的歷史新高，較單日次高紀錄大增2萬人次，在運量衝高基礎下，也反映出台灣高鐵利用疫情期間的積極準備，除了運具特性的快速與便利以及高鐵過去累積的服務口碑外，更得力於台灣高鐵董事長江耀宗對於「運輸永續」、「財務永續」的前瞻布局，邁向永續經營發展，確立了台灣交通骨幹運輸地位。

「運輸永續」及「財務永續」是奠定台灣高鐵永續發展的兩大主要支柱，一是歷經三年折衝撙俎與多方斡旋，終於順利完成新世代列車的簽約採購，達成台灣高鐵在運輸本業上能夠永續服務；另一則是充分運用公司手握大筆現金流的經營優勢，結合外部利率環境，自2016年迄今已大舉清償1,407億元的高鐵聯貸，提升財務健全度。

台灣高鐵在今年5月18日與日立東芝聯盟（HTSC）正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，預計採購12組列車，採購金額約1,240.91億日圓。新世代列車將以新幹線N700S車種為參考車型，預計2026年起陸續交車，2027正式投入營運服務。

市場人士分析，台灣高鐵新車採購最後決標給日本新幹線系統，將進一步確立台灣高鐵是日本推動新幹線系統海外輸出迄今最成功的案例，對於當前持續發展的台日關係更具有指標意義。

如同日本首相岸田文雄所言，這是「日台之間親密紐帶」的象徵，更是日前日本國會跨黨派友台團體「日華懇」會長古屋圭司來台時，特別與董事長江耀宗見面的原因。而目前許多台灣旅客都已趁赴日旅遊時搶先試乘N700S新幹線列車，市場普遍看好新車投入營運後，高鐵可望有效提升服務品質，進而帶動長期運量與營收的穩定成長。

台灣高鐵新世代列車不僅外觀較現有之700T列車更流線型，乘坐感也會更加舒適，更具有輕量化、高性能、節能等環保永續的特點。未來新車每個座椅均可提供110V插座，車廂內並且配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，也將會規劃在玄關處設置AED、玄關以及車廂內裝設CCTV來確保旅客安全。

另外，2016年10月江耀宗上任時，台灣高鐵聯貸本金高達3,328億元，他上任後即持續透過營運結餘資金、發行公司債等方式，提前清償聯貸本金1,197億元，加計依約如期清償54億元，任內迄今清償高達1,251億元，節省可觀利息支出，尤其在升息前大舉清償聯貸本金，也被外界讚喻為「最會還錢的董事長」。

台灣高鐵並且結合ESG浪潮，台灣高鐵大量引進「綠色資金」，包括首度成功發行10億元可持續發展債券，創下下國內交通運輸業者之先；去年再發行聯結ESG指標的免保證商業本票（FRCP）70億元，今年則取得聯結ESG指標的銀行中期授信額度50億元，持續透過綠色金融工具，實踐ESG永續發展目標。

台灣高鐵近年雖遭逢疫情衝擊，所幸在積極開源節流及平穩基金挹注下，疫情期間仍繳出獲利成績單，持續配發股利。疫後台灣高鐵不僅旅運人次持續攀升， 營運至今年9月累計旅運人次更已突破8億大關，今年前9月平均每日旅運近19.7萬人次，已超越疫情前的18.5萬人次。未來透過新世代列車投入營運，以及持續透過財務永續降低營運成本，可望帶動台灣高鐵營運永續、再登高峰。