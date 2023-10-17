多方開源 前三季獲利大增逾1.7倍

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隨著疫情陰影遠離、旅客回流，帶動台灣高鐵今年前三季營收大幅成長。除票箱收入外，台灣高鐵也乘勝追擊，近期與「卡娜赫拉的小動物」再度推出彩繪列車及多項聯名商品，並進一步規劃與咖啡店、旅遊商圈的跨業合作，並持續增加高鐵會員點數的消費管道，希望透過精準行銷及點數經濟，開拓高鐵另一財源。

台灣高鐵今年前三季累計營收為366.5億元，年成長44.1％，累計稅前淨利為61.6億元，相較2022年同期增加1.7倍以上，繳出亮眼成績。

台灣高鐵在2019年就曾與「卡娜赫拉的小動物」聯名推出彩繪列車及周邊商品，當時合作周邊商品業績突破6,000萬元。今年8月全新打造的彩繪列車正式亮相，這次改以繽紛花卉為主題，同步推出四輛組玩具車、證件套、馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、瓶裝水、造型包及聯名時尚錶款等多款聯名商品，另規劃18條專屬行程，搭配住宿、租車及美食等主題，每條行程都安排旅客搭乘彩繪列車。

在跨業合作方面，繼2022年6月攜手本土品牌「路易莎咖啡」於高鐵台中站開設台中聯名店，知名的興波咖啡也即將進駐高鐵桃園站，提供旅客更加豐富的搭乘體驗。

此外，台灣高鐵持續推出「高鐵出遊玩成式」、「面對面 來真的！」以及「高鐵線上旅展－待玩清單 來真的」等優惠專案，希望鼓勵民眾搭乘高運能、低碳、節能的高鐵出遊，實踐「永續運輸」的理念，推廣軌道觀光「永續旅遊」新風潮。

值得一提的是，在台灣鐵道觀光協會理事長，也是台灣高鐵總經理鄭光遠的促成下，今年9月與日月潭觀光圈簽署合作備忘錄，將整合雙方資源，共同推動鐵道旅遊及深度玩賞日月潭觀光圈，期待整合在地觀光資源，發展具特色的目的性旅遊，型塑台灣成為亞洲最具特色的觀光旅遊地。

台灣高鐵自從2017年10月推出TGo個人會員服務後，會員數已經超過230萬人。高鐵TGo會員點數初期僅能兌換車票或折抵票款，2019年3月起擴大至可折抵所有高鐵假期的行程款項，2019年9月開放特定銀行及商家紅利點數可轉換成TGo點數，2020年7月也推出「點數365」兌換平台兌換超商、知名咖啡與餐飲品牌及在地特色店家商品的電子票券服務，提高點數的實用性及使用範圍。

同時，台灣高鐵目前也正規劃數位零售商城，整合線下與線上銷售，屆時除高鐵自有零售商品與授權聯名商品外，也將會納入高鐵沿線各縣市的嚴選好物，同時結合高鐵TGo會員累點及燃點服務。