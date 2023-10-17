Dealshaker台灣跨境電商峰會 熱絡

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Dealshaker台灣跨境電商峰會10月7日舉辦，逾千位嘉賓與會，個個聚精會神聆聽電商市場趨勢及相關情報；Dealshaker總公司CEO、商城總監、市場行銷部主任及亞洲商城總監Mailoan等高階主管首次蒞臨台灣與會，彰顯Dealshaker在台灣獲得重視及肯定。

零售電商發展快速，物聯網、智能化之下營運觸角無遠弗屆，跨境電商速度更超越零售電商，無論個人或企業消費轉往線上購物已成新常態；Dealshaker平台支援企業對客戶和客戶對客戶的交易，目前在全球194個國家有該平台的客戶，正逐漸改變世界各地數百萬買家的生活和購物習慣。

Dealshaker CEO Ventsislav Zlatkov表示，肩負ONE ECOSYSTEM（壹生態）執行長重責，很榮幸參加這場活動，並且與在場每位領導者、專家以及充滿熱情的朋友交流，更因各位支持創新和進步，Dealshaker才能快速發展，方有今日的成就。

作為一家不斷創新發展的公司，壹生態ONE ECOSYSTEM是電子商務市場的穩定合作夥伴和重要參與者，雙方皆從這次成功的合作中受益。此次跨境電商峰會亦邀請了氫生活科技、蒔暘國際、蕙蘭商城等4家廠商現身說法，闡述該公司如何藉著Dealshaker電商平台將商品推向國際，提高市占。

Dealshaker透過系列高峰會交流思維、知識和經驗分享，腦力震盪釋放新的可能，計劃並積極致力於行銷開放平台，該公司的行銷和開發團隊也正努力將新的資訊整合到系統中，進而助益Dealshaker所有商家。