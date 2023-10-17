神說國際內部教育訓練 獲頒證書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

CCE中華資金交易所P2P標會平台，以「信任」、「合法」、「專業」、「創新」為企業的核心價值，首創將傳統「標會」制度，導入AI人工智慧及大數據，藉第三方支付消弭「倒會」風險，達成企業獲利，為消費者創造福祉的目標。

CCE中華資金交易所（神說國際）視教育為百年大計，內部設有組訓部門，為求訓練扎實，課後均須通過考試，業務總部總經理陳怡彤亦經常勉勵同仁說，學習能改變思維與命運，成功很多法門均來自學習。近期，該公司順利通過勞動力發展署的TTQS人才發展品質管理系統（企業機構版）評核，並榮獲證書，成績斐然。

桃園中悅分所所長楊愛芳表示：「CCE標會平台除有會金單利賺標息外，還可以有複利以會養會，增加被動收入與現金流，因此，在兩年前決定將原有的投資房產收租金，改為參加CCE標會，如今不僅在CCE事業發展順利，也帶給我介紹加入CCE的親友們穩定獲利。」

台中大道分所劉所長指出，在當前超微利時代，CCE提供了一個複利＋時間的平台，可以讓我們擁有重新贏一次的人生，我現在的年紀已不能再承擔風險，我需要的是穩定獲利、合法安全、有保障性、有確定性、有獲利性的平台，這就是我投入CCE的原因。

台中業務總部主任郭顥騰表示，透過公司教育訓練，了解到跟會是一個現金流的概念，錢不一定要是自己的，而是要能使用這筆錢， CCE標會平台的角色就是控管出借人及借款者如期存入款項，透過公平的標會機制，創造獲利與現金流，讓借錢成為一門好生意。