微電能源數據平台 提升太陽能效益

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微電能源多年來耕耘太陽能開發與能源數據應用，今年再度寫下新里程碑，台灣首個300MW漁電共生共同升壓站於今年3月加入台電系統，除併接自設的光電廠外，也將協助學甲、麻豆、下營等地的光電業者併網。預計2025年將總體併接一年約4億度的光電，約當14萬家庭的年用電量，也將為微電能源的數據發展，創造更多元的基礎。

10月18日微電能源將參加Energy Taiwan國際智慧能源週，呈現共同升壓站的建置、漁電共生的發展、數據監控系統的優化、能源管理系統的發展進程，以及掌握電流、金流、資訊流的能源數據成果。

微電能源董事長王愍迪說，在台南漁電共生先行區的養殖項目包括白蝦、虱目魚等，無論是哪種養殖項目，都會先尊重當地養殖戶意願與魚塭特性，再決定合適的合作模式，目前計畫與專業機構合作養殖技術、科技監控、飼料開發、產銷結合等，預期於2023年底陸續併網，至2025年達成約200MW的漁電共生太陽能電廠。

「面對太陽能的不穩定性，我們以數據為基礎，提升預測、監控、電廠效益評價的整合服務」王愍迪說；微電能源從創立初期即投入開發數據平台，結合衛星資料、開發日照量演算、規格化模型，以提升監控準確度。在數據運用上，有別於一般業者使用區域平均日照資料，微電運用台灣氣象站數據並整合至維運系統，不僅大幅提升預估準確度，更進一步提升發電效率。

目前儲能系統結合太陽光電發電設備成為市場關注焦點，微電能源也以光電數據為基礎，整合儲能容量、電能充放、饋線運用、收入預測等，建置光儲模型，將有效評估最佳化設計，來協助企業在光儲專案的投資評估與執行。

王愍迪補充說，「再生能源帶來的不僅是能源的選項，更可能引發電網能源管理的劇烈變動」隨著再生能源發展，自備發、用、儲的分散式電網重要性將逐步增加。如何在台電購用電、自發自用、綠電購用、儲能充放之間達到綠電最佳化、成本最適化將會是未來發展重點。微電去年初步建立能源管理模組，今年起，將陸續建立示範場景，以電廠數據基礎，結合自有的發電預測與監控、多場景（例如工業區、商辦）用電特性，儲能調度與台電時間電價購電等因素，發展能源管理應用模組。」

微電能源以能源數據為核心，以「太陽能即服務Solar as A Service」為願景。從創立初期全台的屋頂型，到近年的大型地面型、漁電共生，及共同升壓站；從分散到集中，從低壓到高壓，探索數據與服務的串連介面可能性，不僅可滿足客戶在能源項目投資效益的精確衡量與掌握，更將驅動光電能源項目的價值實現。