互貴興業手持式無線超音波 取得首項專利

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互貴興業作為全球頂尖的電子醫材代工公司，長期專注於「遠距醫療」和「AI智慧醫療器材」領域的國際市場；近日成功通過首項手持式無線超音波產品專利申請，除展現互貴在醫材領域卓越實力，更凸顯公司在提供客戶生產服務時進行全面性策略布局。

互貴興業執行長郭加泳表示，取得首項專利是互貴團隊共同努力的結果，未來預計往美國、日本以及東南亞等在醫材領域極具發展機會的全球市場進行專利布局，將有助於這項技術在國際上展翅高飛。

該款手持式無線超音波，可觀察人體或動物的器官和組織，並進行生理狀況的分析與評估，整套設備具有微型輕量特色，所有配件都可收於收納手提箱隨走隨掃，有如「視診器」運用不受限；透過便攜及輕巧的結構外觀，不但可應用於更多醫學領域，更能嘉惠至獸醫學及畜牧產業。

互貴興業致力與醫療科技合作夥伴們共同研發最新技術來改善醫療保健，提供更好的診斷和治療選項。研發能量以技術長羅士哲為首，積極延攬各領域研發技術人才，未來將開發出多項醫療科技專利，期與現有和潛在客戶共同探索創新醫材產品市場與臨床應用的可行性，加速實現客戶對醫療器材想法落地產品化的願景，協助客戶在全球市場取得成功。

互貴將持續進行產品醫療器材電性安規及生物相容性等相關驗測，並依據實際用途設計機構外型後，協助廠商取得醫療器材認證，朝商業化大步邁進；互貴的核心價值不僅僅是頂尖的代工生產，更是提供解決方案與加值服務，從而讓客戶獲取更高的商業收益。