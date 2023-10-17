蠶絲產業 迎前所未有發展機遇

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蠶絲產業具悠久歷史及深厚文化底蘊，現今結合生技與現代化製程，加上消費市場對天然、環保和永續的訴求不斷提升，正處前所未有的發展機遇。

靜宜大學化妝品科學系教授陳俊宏自加入中華民國蠶絲協會以來，持續投入並蒐集蠶絲產業研究資料，表示蠶絲相關需求保持每年近10％的穩定成長。

陳俊宏多年來投入蠶絲產業生技應用相關研究，主持開發蠶絲胜肽系列保養品，致力推動台灣蠶絲產業的進化與轉型，同時也即將以下一屆中華民國蠶絲協會理事長的身分，繼續推動台灣蠶業發展。

「蠶絲」過去廣泛應用於紡織、服裝、家居裝飾等多個領域，近年來在加工技術導入，蠶桑產業鏈的價值不斷成長，從種桑養蠶到絲製品的生產，整個產業鏈的效率和品質均有顯著提升。此外，近年生技的崛起，蠶絲不僅僅局限於傳統的絲織品，更發展出各種高經濟價值的生技產品及醫療材料等創新產品。

此外，蠶絲纖維具有優異的生物相容性和抗菌性質及良好的彈性和拉伸強度，使其成為優選的醫用縫合材料，亦可用於製造人工血管和支架之原料。而蠶絲蛋白亦可作為生物降解植入物的原料，可在體內逐漸降解，避免了二次手術。絲膠蛋白因為具有抗菌、抗發炎等功效，也已被成功開發成傷口敷料、化粧保養品，蠶絲蛋白纖維被用作細胞培養的基材，可提供一個生物相容且具有結構性支持的環境，有助於細胞的生長和分化，這些生醫材方面的開發大幅提升蠶絲材料的應用範圍與經濟價值。

此外，蠶絲產業不僅在經濟方面有所成就，在環境和社會責任履行方面也有顯著貢獻。

在生態保護方面，因桑樹種植過程中，桑樹對土壤的要求較低，生命力強且不依賴農藥，可促進森林保護，有利於水土保持與碳固定，降低溫室效應。

而蠶絲產業的生產過程，亦相對環保，需要較少的化學品且減少水資源的浪費，環保與永續發展將成為蠶絲產業未來發展的主要趨勢之一。

蠶絲產業在現代科技、循環經濟與環保意識催化下展現出強大的發展潛力，不僅在經濟方面有所突破，在環境和社會責任履行方面發揮了積極作用，可預期未來蠶絲產業將繼續為經濟社會發展做出更大的貢獻。