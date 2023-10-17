蠶絲協會 力促產業多元發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

成立於民國63年10月的中華民國蠶絲協會，致力成為台灣蠶桑業者合作聯繫之重要平台，以促進蠶桑產業發展、推廣高附加價值之蠶絲生技產品為首要任務。此次由協會理事長李佳澤率領會員廠商參加「2023台北紡織展」（攤位編號：M1219），將延續推廣精神，讓國人從傳統栽桑養蠶到高科技蠶絲生技應用等，讓民眾認識台灣蠶桑產業與蠶絲生技多元發展的無限可能。

蠶絲是擁有五千多年的歷史國寶，為讓民眾更瞭解「蠶絲」，此次展會特別邀請台灣唯一蠶農涂泉明參展，涂泉明於數個月前即分別精心培養一齡蠶至五齡蠶、吐絲（平面繭）、化蛹、羽化等活體蠶寶寶，將於展場呈現，期能帶領民眾得以從蠶開始深入淺出的了解此一產業的奧妙。

民國59年政府推動「加速農村計劃」其中養蠶事業獲政府全力支持與輔導，鼓勵蠶農實施專業化養蠶，並採用契作制度，由絲織業者與蠶農訂定長期產銷合約，保障農友權益。當時養蠶產業一度站上高峰，大量生絲外銷，盛極一時。直到民國81年因日本限制乾繭進口、巴西及大陸原料之競銷等因素，導致養蠶成本增加、收入相對降低、桑園不敷成本，進而執行「廢耕桑蠶自行轉作」計畫，輔導蠶農改種其他農作物。而在蠶絲協會會員們全力支持與堅持下，讓歷史國寶－蠶絲繼續發光發熱。

台灣蠶業自「亞熱帶最先進養蠶地區」轉型至研製高附加價值之蠶絲織品，再轉戰發展高科技生技生醫保養品，該會始終以促進台灣蠶業發展，推廣健康、高品質蠶絲予國內外消費者為願景。

近年來更因應市場創新多元應用的發展，各項蠶絲新型態之創新研發，並研製出高附加價值之蠶絲製品，期共同開創蠶業新契機。