蠶絲優良特性 肌膚健康管理家

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「蠶絲」是自然界中唯一天然長纖維，具有18種與人體相同的胺基酸所組成，自古即有人體第二層肌膚的美譽，親膚性極佳。此外，纖維中的多孔隙結構，可達到透氣、吸濕排汗等效果，其中多孔隙纖維亦可保存大量空氣，空氣為熱的不良導體，搭配洋蔥式穿法可形成保暖空氣層，達到冬暖夏涼、保暖不悶熱的效果。

中華民國蠶絲協會與台灣區蠶業發展基金會長期戮力推廣「蠶絲」優良特性，為讓民眾深入瞭解蠶絲特性，於日前特別進行醫學中心人體臨床試驗，證實「蠶絲」具有肌膚的健康管理家的稱號。

據醫學中心臨床試驗研究指出（IRB編號：TSGH-210505106），蠶絲織品能有效舒緩異位性皮膚炎，使患者得到更好的生活品質；醫學中心人體臨床試驗指出（IRB編號：TSGH-C202005122），長期穿蠶絲內褲，可改善女性病菌量、分泌物、搔癢等使婦科症狀下降；此外，據SGS與紡綜所檢測報告指出，蠶絲面料具有80以上的遠紅外線放射率，證實蠶絲具天然永久性遠紅外線優良纖維。

被為「生命光線」的遠紅外線，能經由共振效應活化人體機能，達到提升蓄熱保暖、幫助血液循環及促進新陳代謝等健康效果。美國麻州醫院光學醫學中心的研究發現，穿著遠紅外線織品可改善關節炎、慢性疼痛與生理期的不適感。「蠶絲」具永久的優良遠紅外線放射特性，改善微循環的效果，已成為注重健康的民眾常備的衣著。

此外，日前委任國內專業醫學中心進行人體臨床試驗研究，證實蠶絲衣物可確實改善異位性皮膚炎相關症狀，進而提升患者睡眠與生活品質；該研究已登錄於美國國家衛生研究院的國家醫學圖書館臨床試驗平台中。除了國內臨床試驗報告，英國皮膚醫學重要期刊論文〈蠶絲織物用於治療異位性皮膚炎的臨床效果〉亦提出相關研究，將蠶絲衣物作為治療異位性皮膚炎的重要方法之一。

私密處感染堪稱是女生的惡夢，伴隨著讓人坐立難安的刺痛、搔癢、灼熱感，有時還有不明分泌物，令人迫切想擺脫。鑑此，蠶絲基金會特針對「蠶絲內褲改善女性婦科感染症狀之臨床試驗」，證實蠶絲內褲能改善婦科病菌菌量、分泌物等症狀。蠶絲具透氣、低敏及親膚三大優點，是天然的多孔隙纖維，一根蠶絲即包含許多極細小的絲素纖維，因此蠶絲包含了大量的孔隙，讓空氣流通，帶走皮膚表面的熱氣與水分，保持私密處乾爽，抑制細菌生長。而蠶絲與皮膚組成相近，較不易引起排斥或過敏反應。在許多先進的外科、醫美手術中，也會使用蠶絲製成的傷口敷料，避免患者感染、發炎，還能大幅加速傷口復原。蠶絲無疑是最能呵護患部，降低肌膚負擔的天然低敏材質。

統計顯示，女性一生約有75％的機率會發生陰道黴菌感染，其中約有45％的人會再度感染。德國漢堡艾朋多夫醫學大學婦科團隊發現，穿著蠶絲內褲能使女性陰部感染時的搔癢、灼痛等症狀明顯有所改善。