認明蠶絲認證標章 買得安心用得放心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

天氣漸冷，許多民眾會選擇購買蠶絲被，但市面上蠶絲製品因分辨不易，消費者可能買到成分標示不實或短纖蠶絲製成的「假蠶絲」商品。中華民國蠶絲協會與財團法人台灣區蠶業發展基金會共同提醒民眾，購買蠶絲製品時務必認明「蠶絲專用認證標章」，才能買得安心、用得放心。

蠶業發展基金會表示，蠶絲製品，保暖、透氣，具天然抑菌、抑蟎與極佳的親膚觸感，深受民眾喜愛，也因此「假蠶絲製品」的詐騙案件每年皆有所聞。

因純正天然的蠶絲原料取得不易、成本高昂，以純蠶絲被而言，2.5公斤的價格約在7千至1萬5千元左右，若價格明顯低於市場價格就要小心買到成分不實的假蠶絲。

如何分辨真假蠶絲？傳統「火燒法」在店舖或賣場選購當下較不易實施，建議民眾可利用「蠶絲專用認證標章」為商品把關。中華民國蠶絲協會自民國75年起，為推廣高品質之優良蠶絲製品，與政府有關單位合作製訂蠶絲製品專用標章，並於77年獲經濟部中央標準局核發七類蠶絲製品的註冊商標證書。每一枚蠶絲專用標章皆有獨立生產編號，可供查詢驗證。

中華民國蠶絲協會指出，選購蠶絲商品除了要認明「蠶絲專用認證標章」，並建議消費者購買時優先選擇經營良久、有實體銷售通路及商譽的商家，可以親自檢驗商品品質。

以蠶絲被為例，因為是以絲的重量來計價的，除了要確認是100％純蠶絲，也可詢問店家蠶絲被重量為淨重還是連被胎套一起計算。另外亦需確認是否為100％長纖蠶絲，短纖絲成本與品質皆遠低於長纖絲被。

蠶絲被稱為纖維皇后，對人體健康多有益處，消費者只要留意選購重點，即可安心享受蠶絲舒柔的魅力。