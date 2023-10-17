基亞新藥報喜 獲利看增

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基亞近年營收

基亞（3176）16日公告，與日本Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，治療局部晚期食道癌新藥OBP-301，二期臨床數據達標；Oncolys將以快速通關方式於明年下半年申請日本藥證，基亞享有三分之一的分潤權利。

受惠局部晚期食道癌OBP-301新藥的加持，基亞16日股價出現難得一見的漲停板，以36.3元順勢站上均線，成交量放大至2,590張，由於攻擊量能釋出，後市應有續航力道。

基亞與Oncolys是在2007年開始宣布雙方的合作，2008年起，共同開發局部晚期食道癌新藥OBP-301，兩家公司採分工策略，由基亞專攻肝癌臨床，Oncolys則專注於食道癌、胃癌和黑色素細胞癌等領域，並同時開發OBP-301運用於癌症早期檢測與術後復發監控。

由於溶瘤病毒療法能破壞癌細胞後所釋放出來的腫瘤蛋白質分子具免疫致敏性，很可能讓PD-1或PD-L1免疫療法效果加乘，被視為是新世紀最夯的癌症治療法之一。

為此，OBP-301的大陸、港澳權利，在2016年即以1.02億美元授權江蘇恒瑞製藥；2019年4月OBP-301再將全球權利（中港澳除外）以500億日圓授權日本中外製藥。

惟溶瘤病毒療法技術門檻太高，恒瑞和中外後來都終止授權合約，並將全部權利返還給Oncolys，目前Oncolys不僅擁有OBP-301的完整權利，且治療局部晚期食道癌二期數據又達標，明年下半年即可申請藥證下，也讓戰略夥伴基亞身價水漲船高。

OBP-301二期臨床試驗共召募37名無法接受根治性切除或放化療的局部晚期食道癌患者，在6周的放射治療期間，透過內視鏡將OBP-301注射到患部三次。

試驗數據經中央內視鏡評委會評估，其主要療效指標L-CR率為41.7％，高於試驗計畫書設定的30.2％療效閥值。次要療效指標「局部緩解率（L-RR率，指原發腫瘤未完全消失，但出現顯著縮小的病例）」為16.7％，將L-CR 包含在內的局部緩解率（L-CR+L-RR）為58.3％。

截至目前一年存活率為71.4％，高於「食道協會全國登記數據」放射線單獨治療的一年存活率57.4％。