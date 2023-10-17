佳龍、中石化等11檔油金概念股 扮亂世英雄

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中東政治緊張局勢延燒，股市打冷顫，惟國際油價、金價急漲，原物料族群挺身擔綱「亂世英雄」，在避險需求下，黃金現貨價上周強漲5.4％，台股黃金概念股歡呼，佳龍（9955）盤中觸及漲停，金益鼎（8390）、光洋科（1785）同強，布蘭特原油價13日則飆破每桶90美元，塑化股集體勁揚，中石化（1314）帶量續攻寫今年新高。

以巴衝突尚未見遏止之勢，市場避險情緒依舊高昂，VIX恐慌指數13日單日狂飆15.79％，投資人紛紛遁入安全資產避險，原油與黃金價格同步暴衝，相關概念股趁勢扮演吸金指標。

美國黃金現貨價13日上漲3.37％，以巴衝突升溫引動避險需求，美國聯準會（Fed）態度轉鴿也是原因，外媒甚至引用外匯交易平台OANDA分析師觀點，直指若地緣政治局勢惡化，則今年金價很可能升至2,000美元水平。

黃金概念股搶戲，佳龍16日早盤跳空開高收復半年線，盤中更觸及漲停，終場上漲8.53％，改寫兩個半月來新高，金益鼎、光洋科也逆勢上揚2.3％、0.52％，惟法人提醒，儘管以巴戰爭短線「救金價」，但長線市場預期美國利率恐會在更長時間內保持高水平，對不孳息的黃金來說仍相對不利。

而美國能源資訊局（EIA）於上周公布月報，預測2024布蘭特原油均價為每桶94.91美元，較先前估值上漲約7.6％，12月到期的布蘭特原油期貨上周勁揚逾7％，每桶再度突破90美元大關。

市場分析，第三季油價衝高帶動塑化報價行情回暖，加上大陸房地產、經濟振興措施陸續推出提振需求，塑化傳統旺季需求可望延續至第四季。上市塑膠類股指數16日逆勢上漲0.33％，「台聚四寶」齊揚，中石化獲外資及自營商連三日聯手狂敲3.56萬張，最高價衝上今年新高峰。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，國價油價受政治議題、供需問題、匯率走勢「三大層面」牽動，以巴衝突、OPEC與俄羅斯減產都涉及政治角力，而時序逐漸邁入冬季，極寒氣候可能會推升石油需求，大陸刺激政策出台，也引發市場對石油消費大國需求復甦的期待，另美元走弱同樣可能利好油價走勢。