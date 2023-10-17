外資送暖 台光電東陽目標價創高

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人氣績優股目標價

台股掀起目標價創新高風潮！外資機構Jefferies將股后世芯-KY（3661）股價拉上3,270元天價，居現階段所有個股最高，發揮示範作用，人氣股不落人後，金控旗下投顧、大和資本證券分別把台光電（2383）、東陽（1319）股價預期提升一個檔次，拉上721元與100元的新境界。

台股近期數度於萬七關前震盪壓回，呈區間震盪格局，由於外部變數橫生，研究機構對指數在乎程度降低，反而將重心都擺在基本面極為強大的指標股上，因而出現部分個股目標價創新天價的情景。

台光電營收動能剽悍，不負內外資研究機構所賦予的高評價，包括中信投顧、凱基投顧、里昂、摩根大通、美銀證券等，均給出正面投資評等，推測合理股價達500～535元，不過，金控旗下投顧此時高喊台光電上調循環尚未完結，直接將目標價喊上721元，格外引人側目。

研究機構指出，台光電受惠AI伺服器短期需求激增，營收規模擴大舒緩折舊壓力，加上新台幣兌美元貶值，預期第三季毛利率季增2.6個百分點、至30.1％，單季每股稅後純益（EPS）5.51元，季增超過8成、年增率也高於4成。

放眼第四季，在AI伺服器短期需求急劇升溫下，手持式產品影響性已明顯降低，預估第四季營收占比降至25％～30％，整體而言，台光電無懼傳統季節性影響，預估第四季營收將持續季增10％～20％，單季EPS也會繼續向上。

東陽獲大和資本青睞，9月初、9月中兩度調升股價預期，激勵股價扶搖直上，最新打鐵趁熱，基於基本面更加樂觀，再把股價預期從91元，升到三位數100元。

大和資本指出，東陽挾強勁售後維修（AM）事業與大陸OEM業務動能，第三季營收、毛利率、營業利益率全面超越市場預期，單季EPS隨之改寫新紀錄。由於傳統旺季加持與美國車險大廠State Farm擴大使用AM件，東陽AM訂單依然強勁，且以美國、歐洲、中南美洲的需求最旺，這將成為東陽的主要成長引擎。