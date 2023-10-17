靜待台積法說釋展望 台股可望回穩反升

儘管美債殖利率走勢、美國聯準會升息動向仍牽動市場投資情緒，然股市仍將回歸基本面，中美製造業反映旺季備貨回溫，就業、消費穩健，庫存去化漸趨尾聲後預期2024年將回補訂單並推升企業增長。台股方面，基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，而AI族群預期業績也將開始明顯上揚，表現仍可期待。台積電再度傳出三度下修全年度展望，雖然公司否認，但市場也反應此項利空，台積電法說會如果正式下修，將有可能是最後的利空，明年普遍預估台積電將恢復成長，台積電只要股價開始回穩，指數要再破底機會就不大，搭配選舉行情，電子股仍有機會表現，預期指數維持區間震盪，個股仍有各自表現的機會。

AI伺服器相關族群股價已經修正一波，第四季將是驗證營收及獲利的時刻，如果營收及獲利能優於市場預期，將有機會重回主流，此外，明年恢復成長的類股，也將有機會表現。選股上，受庫存調整與終端需求不佳，TechInsights'預估2023年半導體產值5,520億美元，年變動衰退11％，展望2024年，歷經2023年低基期，及HPC、AI與車用電子持續推升半導體需求，TechInsights'預估2024年半導體產值6,080億美元，年變動增10.1％。整體而言，2024年半導體產業將逐步回溫，重回成長軌道已成市場共識。NVIDIA推出新一代降規版L40S，無需使用CoWoS製程，因此不受產能限制且效能對比A100有所提升，預期能舒緩A100需求進而釋放產能給H100。市場期待NVIDIA發表下一代產品B100，據了解，B100將採用台積電4奈米製程與Chiplet設計架構，直球對決AMD的MI300。隨生AI、影音串流平台及IOT等各式應用需處理的資料量日益龐大，Cloud業者都需增加高頻寬、低延遲的網路連接以處理數據需求，100G交換器漸漸無法滿足Cloud業者，因此升級交換器規格迫在眉睫，2023年400G交換器已明顯翻倍成長，並預估2025年400G交換器將成為主流，長期交換器的規格升級趨勢明確。

美國汽車工人聯合會（UAW）因未能與底特律三巨頭（D3），通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）、斯特蘭提斯（Stellantis）達成協議，於9月14日起展開罷工，假設罷工擴延至D3所有美國廠，受影響汽車銷售約占美國銷量46～47％，新車銷售若因停工減少，舊車、二手車比例將增加，將提振副廠零組件需求，台系AM供應商將受惠。目前看好網通、AI server、摺疊手機、IC設計、筆記型電腦、低軌衛星、電動車、車用零組件、電子紙、生技等相關類股。