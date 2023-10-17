德勝全年營收 拚八年新猷

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德勝近五季營收

網路設備廠德勝（8048）在歐、美、印等各國積極擴大網路基礎建設下，該公司今年前三季營收已超過去年全年表現，今年營收更有機會挑戰八年新高，明年在光纖轉換器、光纖介面卡及光纖收發器需求看好，明年營運仍具成長動能。

網通廠今年在歐美及東南亞新興市場需求成長帶動下，多數廠商今年營運相對其餘電子次產業穩健，其中，德勝今年前三季營收已超越去年全年，市場法人看好該公司今年營收有機會挑戰八年新高。

德勝今年下半年以來，單月營收持續增溫，第三季營收首度站上5億元以上、達5.28億元，較上季成長9.66％，也較去年同期成長102.22％，第三季營收創下單季營收歷史新高。

同時，德勝累計今年前三季營收為13.24億元，較去年同期大幅成長83.97％，並且已超越去年全年營收10.84億元。市場法人預期，該公司今年營收可望突破2016年的14億元，寫近八年營收新高。

德勝旗下產品線主要包括，光纖交換器（Switch），提供光纖界面的網路交換器，為網路連接的主要傳輸設備；光纖轉換器（Converter），主要功能作為網路傳輸介質絞線和光纖間轉換之用，資料傳輸透過光纖轉換器就可從原有的雙絞線轉換到光纖線路上；另外，還有光纖介面卡（Interface Card）及光纖收發器（Transceiver），主要是提供乙太網路光纖收發介面。

德勝在歐、美市場出貨占比高達8成左右，旗下產品主要透過系統整合商、設備商，間接出貨予有線電視、電信業者，明年在歐美市場可望持續因擴大網通基礎建設而釋出需求下，市場看好明年德勝營運成長動能。