以巴戰火 致茂轉投資營運如常

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量測設備大廠致茂（2360）表示，轉投資的以色列公司Camtek目前維持正常運作，不論是營運概況或是訂單，均無重大改變，將按合約時程陸續交貨。

致茂2019年時以7,400萬美元（約新台幣23.6億元）取得Camtek近2成股權，Camtek主要產品為自動光學檢測設備，致茂透過入股，取得3D光學檢測相關專利技術。

Camtek位於以色列，近期以色列戰火爆發後，Camtek營運受到業界關心。致茂指出，Camtek總部及營運據點位處以色列北部海法（Haifa），離加薩相距約200公里，目前不受戰事影響。

致茂目前持有Camtek約17.6％股權，屬權益法投資的子公司，按會計準則，合併營收無需納入合併主體，權益法投資屬個別獨立經營，2023年上半年Camtek獲利9.38億元，致茂認列其獲利1.45億元。另外，也沒有台籍幹部進駐。

致茂表示，目前兩家公司營運概況與訂單皆無重大改變，將按合約時程陸續交貨。致茂將於31日發表第三季營運成績，而Camtek擬定於11月公告業績。

致茂專攻量測設備，主要分為一般電力電源測試，約占65％，半導體業者占35％。以目前在手訂單來看，下半年營收將優於上半年，但全年營收恐略低於去年。惟2023年毛利率預估優於去年度，獲利方面仍可期待。由於致茂成本固定，只要毛利成長，獲利也會一併成長。

以目前來看，AI投資很夯。致茂認為今年不是AI元年，而是「AI Zero」年度。目前只有輝達一家業者投入生產，其他業者都還在研發階段。未來二年，市場處於戰國時期，各家產品將開始差異化，中高低階產品均會陸續上市。

致茂9月營收16.57億元、年減27.72％。第三季營收48.46億元、季增9.73％、年增13.35％。累計1～9月營收為136.5億元、年減14.65％。