高技前九月績昂 股價戰前波高點

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印刷電路板廠商高技（5439）股價連三日上漲，16日逆勢走揚上漲3.67％、收113元，有望挑戰前波高點113.5元。

高技今年累計前九月營收達32.19億元、年增率超過38％，網通及車用為兩大成長動能，加上新產能的挹注，營運繳出佳績。

高技旗下有三大產品線，包括網通板占比近30％、車用板占比也是近30％，其餘為電工板及半導體測試板業務，半導體業務占比約在個位數。

法人分析，高技2022年因客戶長短料因素，下單較弱，營運動能較淡，2023年缺料問題改善，營收持續成長。預期在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運動能有機會優於上半年，中長期成長動能正向。

展望2024年，高技的網通及車用成長力將持續，此外，高技在2021年新承租的廠房，產能已加入營收貢獻，由於該廠產能尚未擴充完畢，2024年將視業務發展狀況，決定是否會擴增產能。

近期在節能減碳趨勢下，電動車已成為各國推動的重要政策，也帶動銷量成長。高技專注在電動車用PCB，車用客戶囊括歐洲、北美前三大車廠。

根據市調研究，2021年全球電動車出貨約500萬輛，較2020年成長近1倍，而2022年出貨量已成長達約1,000萬輛。

DIGITIMES Research預估，2023年全球電動車銷售量將超越1,400萬輛，其中，中國大陸及美國市場仍將呈現高度增長。