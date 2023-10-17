納智捷n7預訂夯 裕隆營運衝

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裕隆近年財報

裕隆汽車（2201）納智捷上周針對2.5萬名會員公布純電n7萬元預購價，15日開放第二波下單後，訂單持續增加至突破5,000張，納智捷16日表示，下單客戶有近6成預定不到百萬的純粹版，但亦有近25％選購最貴七人亮點版。

隨納智捷公布最新萬元預購價，並樂觀2.5萬名會員至少將有3成轉為實質訂單，預期至少貢獻75億元營收，法人也隨即表達看法，樂觀裕隆在集團轉型效益逐漸發酵下，2024年營運動能向上。

事實上，裕隆今年70周年，下半年題材不斷，除裕隆城開幕後帶進穩定租金收入，納智捷n7規劃明年1月開始交車，營收也將增溫。若再加上轉投資包括裕日車（2227）X-Trail輕油電帶動銷售動能、裕融（9941）業績也衝高，預期裕隆明年下半年本業獲利就可看到成長，2024全年業績展望正向。

n7身為首輛國產純電車，裕隆持續審慎以對，納智捷在發布n7進一步的會員萬元預購價後，並密切關注市場動向，面對許多網友「許願」，納智捷於16日宣布，於百萬有找的五人純粹版標配倒車顯影，同時也公布頂規的七人亮點版於車安中心取證通過的續航里程為489公里。

納智捷於12日下午開放會員萬元預購後，至晚間隨即突破3,000張訂單，不過13日傍晚遭到部分使用者惡意大量重複操作取碼流程，導致預購單序號大量攀升，納智捷隨即清查並表示，這些單號並無實際付款、生成正式預購單，交車順序仍會以會員完成付款的相對順序紀錄為主，同時也已更新系統取號機制。

納智捷也因此不再公布萬元預購的交車序狀況，但據了解，目前實際繳交萬元預購訂單已突破5,000張，優於原先預期。納智捷認為，隨著車價具有高度競爭力，再加上即使是入門的純粹版，在各項配備已趨於完整的情況下，實質訂單應可較原先預期的3成更高。

根據納智捷目前會員萬元預購訂單概況，三車型中以99.9萬元的五人純粹版獲得最多訂單達59.9％，134.9萬元的七人亮點版占24.3％，129.9萬元的五人亮點版則占15.8％。