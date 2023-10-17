潤隆迎交屋潮 第三季EPS挑戰9元

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潤隆（1808）在建案「樹禾苑」加入完工挹注行列，加上新橫濱、國家大院、竹科潤隆等案持續交屋挹注，9月營收噴井達77.15億元、年增410.65倍，推升第三季營收攀上169.43億元的單季新高，法人推估潤隆單季每股獲利可望挑戰9元，前三季至少將賺一個股本

潤隆今年完工量可謂大豐收，9月、第三季及前三季營收均創同期新高。由於「新橫濱」等新案土地取得相對較早、銷售時間點又在房市景氣高潮時，因此毛利率和淨利率相對較高，累計上半年每股純益（EPS）已達4.90元。法人依潤隆第三季合併營收推估，單季EPS可望挑戰9元，累計前三季EPS將首度挑戰10元。

潤隆母公司興富發（2542），今年雖因台中工地爆發工安意外，多筆工地一度被勒令停工，再加上缺工嚴重，今年原本預計完工交屋的新案紛紛遞延，不過去年完工個案今年仍持續入帳、新成屋持續銷售，再加上持股5.89％的潤隆，回饋給母公司可觀合併營收，使得興富發今年業績仍能逆勢成長。

興富發9月合併營收84.19億元，比去年同期大幅成長1.88倍；第三季營收201.72億元，前三季營收370.02億元，比去年同期激增2.03倍，法人樂觀興富發第三季獲利逆勢攀峰。