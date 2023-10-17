鑽石生技 1.28億投資新析

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瞄準空間生物學趨勢，鑽石投資（6901）16日宣布，投資新析生技1.28億元，支持旗下Microscoop（光標靶儀）進軍國際。據悉Microscoop每台售價達數十萬美元，新析已接獲美國Mayo Clinic（2023年全球最佳醫院）及紐約結構生物學中心的訂單，目前有意願購買的客戶超過10家。

新析也將於美國波士頓建立行銷、銷售據點，未來將與策略夥伴進行銷售合作、授權，有機會成全球空間生物學、實驗室設備大廠競相收購的對象，也可能在近年透過IPO成為美國那斯達克或台灣資本市場的獨角獸。

由中研院原子與分子科學研究所研究員廖仲麒創辦的新析，成立於2020年5月，是台灣唯一專攻蛋白質體學技術平台的生技公司，上周以發行可轉債方式，進行800萬美元募資案，鑽石一口氣吃下400萬美元（約合新台幣1.28億元）；累計新析在三年多內已吸金4.5億元，以鑽石投資額最大。

廖仲麒表示，新析擁有獨步全球的生物空間體學技術，已成功打造全球唯一結合顯微鏡準確抓取未知蛋白質及核酸的技術平台Microscoop。

鑽石董事長路孔明表示，空間生物學為全球熱門領域，也是國際頂級期刊如Nature、Science近年研究焦點。新析成立二年已快速完成產品開發，不僅科學研究上表現出色，目標2024年可逐漸量產，有機會成全球生物空間體學技術領先者。