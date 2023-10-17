達新 轉投資配息逾1.74億

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達新（1315）儘管前三季營收衰退17.75％，但因轉投資台塑、南亞、台積電、廣達等15檔股票配息總計逾1.74億元入賬，獲利仍維持一定水準。同時因應客戶要求，達新規劃赴孟加拉設雨衣、成衣生產廠。

達新今年手中新增永信藥品旗下永鴻國際生技股票，累計持有股票包括台積電、台塑、南亞、興農、福懋、亞太投資、台泥、亞泥、豐興、廣達、永信、永鴻、台灣百和、兆豐金，及台灣50，都是國內各行業的龍頭股或績優股。

達新表示，截至今年第三季止，達新認列上述公司股票配息總計逾1.74億元，但少於去年同期的3.48億元。

以南亞為例，達新持有股3.5萬張，今年南亞每股配息3元，達新認列股息1.05億元，是達新持股中，股利貢獻最大的股票。

達新也持有台積電股票，台積電配息採季配，今年迄今台積電累計每股配息11元，達新今年累計認列台積電股息1,380萬元。

另達新持有台塑1,500張，台塑今年配息4.2元，達新認列630萬元股息。

除業外配息豐碩挹注外，達新本業也爭取歐、美、日、紐、澳客戶雨衣及成衣訂單，並將積極開發新客源、穩定接單，及平衡產能，試圖爭取利潤較佳的訂單，以期提升公司業績及獲利。

達新說，公司評估東協國家紡織成衣相關產業生產情況，計劃拓展海外生產基地，同時培訓優秀人員，服務更多的客戶。目前公司旗下越南以及緬甸工廠，以生產成衣及雨衣為主，為增加產能，並因應客戶要求，公司董事會已經通過籌設孟加拉廠案。