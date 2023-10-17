華紙 股價高檔醞釀反彈

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華紙（1905）因空頭力竭，多方俟機反擊，16日早盤展現戰力，直攻漲停，不過因上檔賣壓沉重，漲停僅曇花一現未能鎖住，但股價仍順利守穩在高檔，終場上漲6.68％、收23.15元，成交爆出4.06萬張大量，並牽動KD指標由底部向上翻揚，形成黃金交叉，技術面成功醞釀反彈契機。

漿價走揚，帶動華紙8、9月營收連續二個月呈現月增走勢，進入第四季傳統旺季，計畫推動特殊用紙、文化用紙內外銷紙價雙漲，營運可望持續上攻；同時推動造紙AI化，促進生產效能和減少碳排放，有助增裕獲利空間。