中工 大單利多爆量長紅

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中工（2515）受惠「中工雲宇宙AI園區」客戶大單挹注，16日爆量長紅，多頭推升股價上衝，盤中最高達12.2元，部分短多獲利回吐，終場仍收高在11.5元，近84個交易日新高，漲幅3.14％，周、月線連二紅；惟成交爆量15.78萬張，其中外資賣超1.12萬張，委買4,521張、委賣2,216張，拉出一根帶有長上、短下影線的長紅K棒，多空拉鋸中多方勝出。

上半年認列處分台企銀股票利益，合併稅後純益達2.72億元、EPS為0.18元；前三季營收138.12億元，年增逾3成。