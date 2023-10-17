前往主要內容
工商時報LOGO

中工 大單利多爆量長紅

中工日線圖
中工日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中工（2515）受惠「中工雲宇宙AI園區」客戶大單挹注，16日爆量長紅，多頭推升股價上衝，盤中最高達12.2元，部分短多獲利回吐，終場仍收高在11.5元，近84個交易日新高，漲幅3.14％，周、月線連二紅；惟成交爆量15.78萬張，其中外資賣超1.12萬張，委買4,521張、委賣2,216張，拉出一根帶有長上、短下影線的長紅K棒，多空拉鋸中多方勝出。

上半年認列處分台企銀股票利益，合併稅後純益達2.72億元、EPS為0.18元；前三季營收138.12億元，年增逾3成。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

  2. 除息前外資大砍00929逾3萬張 聯電登買超冠軍

  3. 存股族最愛ETF大盤點 「這檔」一年定期定額賺逾3成

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。