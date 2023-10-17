系微 明年營運動能優於今年

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系微近五季營收

系微（6231）今年營運雖受PC需求降溫亂流，不過在AI需求貢獻下，下半年營收明顯提升，第三季營收並創下單季歷史次高水準，系微看好明年PC及NB需求回穩，有助明年營運動能優於今年表現。

系微目前營運比重中，筆電約仍占5成，今年上半年營運仍明顯受到全球筆電需求趨緩衝擊，不過，第二季以後，該公司營運逐漸受到AI相關需求帶動，第三季營運也明顯揚升。系微第三季營收3.57億元更創下單季歷史次高，也使得市場對其明年營運更為樂觀。

市場聚焦AI伺服器在今年前三季營運貢獻，系微先前表示，並沒有特別區分客戶是適用於一般伺服器或是AI伺服器，因此沒有分拆出AI伺服器營收的貢獻度，但是以產品平均單價（ASP）而言，伺服器ASP優於PC。

系微下半年以來因AI題材受到關注，該公司表示，NVIDIA為滿足生成式AI和加速HPC工作負載需求，推出的全新Grace Hopper超級晶片，系微指出，NVIDIA Grace CPU超級晶片正是專為滿足最具挑戰性的AI、HPC、雲服務和超大規模應用而打造設計；系微並表示，透過與NVIDIA緊密的合作關係，提前取得Grace和Grace Hopper超級晶片的硬體，在擁有超前部署優勢下，開發出安全、可客製且功能豐富的InsydeH2O UEFI BIOS和基於OpenBMC的Supervyse OPF BMC韌體解決方案。

展望明年營運，系微先前指出，PC市場如果2024年變化不大，則在新客戶貢獻下，就有機會具向上成長動能，期待2024年營運表現將優於2023年水準。目前系微在筆電市占率大約5成，預期今年底新客戶有機會開始挹注營運，預期2024年、2025年將擴大貢獻。

市場法人也指出，今年第三季以來，PC、NB相關需求開始出現回穩，預料明年市況應該更優於今年，若系微的主要客戶銷售量、需求提升，對於系微後續市占率的表現相對可期待。