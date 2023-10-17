政策護盤 台達電、緯創等14檔公股銀行加碼

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14檔公股銀行護盤股

以巴戰火造成全球金融情勢不穩定，外資連兩日賣超集中市場217億元，八大公股銀行則連兩日合計小買超上市櫃36.2億元，鎖定台達電（2308）、緯創（3231）等14檔個股加碼。由於政策護盤股多屬績優權值股，成為穩健投資人進可攻退可守的投資參考標的。

投資專家認為，國際政金情勢受到以巴衝突升溫、美國聯準會（Fed）官員談話市場對年底升息預期回落，以及大型銀行股財報亮眼等多空訊息交雜，短線因外資偏向調節而下跌，但拉長至第四季整季來看，外資仍會伺機回頭加碼台股，建議逢低加碼好股。

篩選近兩個交易日八大公股銀行買超1億元以上的上市櫃股有16檔，但扣除16日官股轉為賣超的廣達及國巨，則共有台達電、緯創、華星光、矽統、華邦電、神達、定穎投控、世芯-KY、愛普*、微星、高技、長榮航、中砂、昇佳電子等14檔個股，上周五（13日）及16日兩日，公股都站在買方，顯示強力護盤企圖。

從公股銀行買超股來看，不像過去多以台積電、聯發科等為主護盤標的，此次買超跌深的AI股、未來產業步入旺季、股價基期相對較低，以及具有子公司海外掛牌題材，如定穎投控，以及產品報價調漲的華邦電等。

投信法人分析，因Fed釋出鴿派訊息，表示美國長債利率顯著上升，市場解讀認為對年底前升息的預期降溫；另以巴衝突引發戰事擴大，導致避險情緒顯著升溫，美國10年期美債利率大幅回落，儘管利率升幅回穩有利股市，惟在戰爭風險帶動市場風險情緒惡化下，造成費半大跌，台積電更成殺盤重心，致拖累台股16日大跌，政策偏多立場不變，逢低加碼護盤企圖心強。