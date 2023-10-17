聖暉 股價創今年最高

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聖暉*（5536）今年8月納入MSCI全球小型指數成份股，10月以來股價節節攀升，16日收盤價衝到180元、創下今年新高點，近二個月股價漲幅約達2成。法人表示，聖暉*營運前景穩定樂觀，隨著新接訂單逐漸轉強，未認列合約價值超過340億元，以在手訂單去化速度來看，今明兩年營運維持高檔可期。

聖暉*前三季合併營收184.36億元、年減8.9％；上半年稅後純益9.9億元、年增率37％，EPS達8.17元。法人表示，聖暉*前三季營收雖然下滑，但毛利率卻攀升，全年獲利仍有機會維持去年的新高水準。

聖暉*上半年台灣市場成長放緩，但大陸地區上半年受惠半導體建廠需求強勁，包括晶圓廠、封測廠、第三代半導體，成長動能遠高過台灣。以上半年來說，台灣營收占比由去年的60％左右降到48％，大陸地區占比提高到44％、東南亞8％。

聖暉*表示，大陸官方大力扶植半導體產業，目前需求沒有放緩跡象，東南亞包括馬來西亞、越南等區域，受惠供應鏈轉移趨勢推動，案件需求也持續增加，目前在手訂單價值超過340億元，平均每年消化60％～70％，並持續接單，對明年營運不看淡。

聖暉*強調，地緣政治環境的變化加速各國對地方化生產的需求，以滿足新興技術如人工智慧、智能機器和量子運算的長期需求，尤其是晶片產業；此外，全球消費性電子進入庫存修正，導致半導體廠減少資本支出，預估今年半導體設備市場規模將年減18.6％至874億美元，但SEMI預測明年市場將重拾成長。

聖暉*強調，公司掌握先進技術、原物料來源及提供客戶更快速與先進的產品與服務，除現有半導體及面板產業外，亦跨足光電、數據中心、精密電子、醫藥生技、傳統產業等，減少產業景氣波動對業績衝擊之影響，並積極開拓東南亞市場，藉由跨國布局，降低單一區域景氣循環帶來的營運風險。