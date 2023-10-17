健身俱樂部雙雄拚展店 賺疫後財

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瞄準疫後全民瘋健身商機，兩大健身俱樂部WORLDGYM（2762，世界健身事業）與柏文（8462）旗下健身工廠，大舉投資升級門店設備，並積極展店，更為召募會員出奇招，WORLDGYM斥資千萬元改造台北世貿101店，端出升級版水療池鞏固會員，健身工廠新開設羅東廠標榜全新外掛式重訓設備，看好健身俱樂部雙雄業績走高。

WORLDGYM斥資千萬元改造台北世貿101 Elite店，包括全新升級水療池、新增筋膜放鬆區、新增AI智能體態檢測區，並升級置物櫃、烤箱、蒸氣室等設施。另WORLDGYM也斥資千萬元改造板橋府中店。

健身工廠日前開幕羅東廠，成為跨足東部市場的首店，占地600坪，擁有全新外掛式重訓設備，可依照其特殊槓片掛點及握把配置，給予人體不同力量曲度，主打全新廠館，加上頂級器材，想吸引羅東在民眾青睞。

業者分析，新冠疫情讓「健身意識」抬頭，防疫期間民眾在家健身需求大增，帶動家用健身器材類股營運，美商派樂騰（Peloton）家用飛輪健身車大賣，代工廠力山（1515）營收水漲船高，喬山（1736）、岱宇（1598）的家用健身器材銷售也出現大幅成長；疫情過後，民眾重回實體健身房運動，包括歐美與台灣的健身俱樂部業績轉強，業者不僅忙著拓點、擴大採購設備器材迎客，也帶動喬山的商用健身器材銷售起飛。