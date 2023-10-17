台指期 外資淨空單增加

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上周五美國多家銀行繳出亮眼財報，但中東緊張情勢惡化打擊市場風險偏好，加上美國公布10月密大消費者信心指數大幅下滑，使得16日亞股走跌。整體來看，台股加權指數日K連二黑失守季線支撐，以巴衝突使不確定性升溫，加上油價再度反彈，短線波動恐加劇，後續需留意美元、美債殖利率對市場的影響。

台股16日加權指數下跌130點收16,648點，台指期下跌123點收16,648點，期現貨逆價差4.24點。加權指數以下跌69點跳空開出後，由電子權指股領跌下挫、拖累大盤，盤面上電子權值股的台積電（2330）、大立光、台達電均無力撐盤，跌幅皆超過1％，AI概念股的廣達、緯創、技嘉同樣表現弱勢，而金融股、生技醫療及造紙等傳產族群為撐盤要角，帶動大盤跌點微幅收斂。

群益期貨指出，受美股費半以及那斯達克明顯拉回拖累，台股16日也呈現開低修正格局，早盤開低後便一路橫盤整理，終場台股收在季線附近位置，成交量縮減至2,407億元；台積電將在19日召開法說，目前多空呈現觀望量縮、短線台股可以選擇權方式保守操作。

價差方面，台指期逆價差縮至4.24點，電子期逆價差縮至1.03點，金融期逆價差擴至1.2點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,577口至2,321口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加952口至1,420口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,267口至7,137口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,900點，賣權未平倉最大量集中在16,600點。全月未平倉量比（put/call ratio）由0.93降至0.87，VIX指數上漲1.15至15.78，整體選擇權籌碼面偏空。