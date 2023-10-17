空方勢大 A50期保守看待

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中國大陸將公布第三季國內生產毛額（GDP）數據，回顧上半年與第二季數據，大陸經濟相較疫情時期有出現逐漸回溫的跡象，市場對於即將公布的第三季數據也多持正面看法。然而大陸經濟持續疲弱不振，以及美國高壓的貿易制裁，顯見大陸目前充斥諸多棘手難題，尤其受到恒大地產倒台效應牽連，地區銀行近期擠兌事件頻傳，諸多中小企業也正瀕臨破產邊緣，當局如何在逆境中制定救市措施，也是市場持續關注的焦點。

另一方面，大陸中央匯金上周增加四大國有銀行的持股，消息傳出一度短暫提供陸股盤面支撐，也使外界開始臆測政府對股市進行直接干預的可能性；然而就歷史數據來看，大陸政府對股市的直接干預卻未必能夠有效遏止股市崩跌，誠如2015年的暴跌事件中，兩市仍無視政府多重利多措施持續下挫，短短兩個月內累計跌逾40％。而隨著歷史重演的擔憂情緒升溫，A50指數期貨也連續兩個交易日出現大幅回檔，並一舉吞噬上周漲勢。

技術面來看，A50指數期貨近期出現破底行情，5月以來的橫盤區間領地告失，短均呈現空頭排列，盤面延續空方慣性趨勢走跌，在空方市場帶領下，下行壓力較大，技術指標也維持偏空調整；量能表現來看，持續性地價跌量縮也說明當前買盤仍保守，多方勢力較難發展反攻契機，故建議投資人以震盪拉回的格局保守看待。（國票期貨，黃彥宏整理）