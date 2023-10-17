金銀短線反彈 進入整理格局

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過去一周貴金屬價格走勢，由於以巴衝突不斷擴大、風險情緒升溫，使市場資金湧向避險性資產，加上美國聯準會官員接連放鴿，13日美國10年債殖利率回檔至4.63％、為10月相對低檔，同樣有利於貴金屬走勢，黃金價格自10月6日以來大幅反彈，截至10月13日，12月到期的黃金期貨反彈近6％，目前已站回季線之上；12月到期之白銀期貨更是反彈超過9％，目前成功站回月線關卡。

從技術面來看，12月到期黃金期貨近期反彈，目前5日均線向上穿過10日均線及月線，但整體仍可能受下彎季線反壓；白銀現階段同樣面臨上檔壓力，13日的12月到期白銀期貨收盤價為22.89元，離23元的整數關卡僅差一步之遙，該價位同樣為先前重要的支撐點，後續白銀能否順利站穩並突破23美元，同樣為關注重點。

展望本周貴金屬價格走勢，雖然避險需求有望持續給予貴金屬支撐，但隨著本周有多位聯準會官員將發表談話，立場較為鷹派的聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）及克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），將分別於17日及20日發表談話，鷹派言論將不利於金價，且整體美元及美債殖利率仍位於高檔，同樣不利於貴金屬價格走勢，預期黃金白銀短線上反彈可能受阻，進入整理格局。（國泰期貨證期顧問部提供，黃彥宏整理）