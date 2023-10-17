華星光、前鼎 收割題材紅利

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權王台積電（2330）法說會將於19日召開，儘管市場法人對其未來表現看法依舊多空分歧，然在AI發展帶動資料傳輸速度需求提升下，矽光子、先進封裝等題材仍是市場當紅炸子雞，相關族群在法說會前後可望受矚目，華星光（4979）、前鼎（4908）16日股價逆勢勁揚，搶搭題材順風車。

群益投顧分析，AI、高效能運算（HPC）興起，資料傳輸量爆發成長，網路傳輸能耗問題愈發受重視，傳統銅線光收發模組漸達瓶頸，未來要朝800G甚至1.6T傳輸速率發展，以矽光子為媒介的共同封裝光學元件（CPO）技術將成為主流，台積電法說會前，預估矽光子及CPO相關概念族群有望明確表態。

光通訊設備大廠華星光喜獲資金挹注，股價經歷約一個月回檔盤整後近期再展攻勢，16日上漲3.3％、收復上檔季線，華星光因持續投入800G光收發模組、CPO研發，並與客戶邁威爾（Marvell）關係緊密，故被市場點名在CPO交換器研發上，有望搶占先機。而Marvell也預估2024年旗下AI產品營收可望較今年翻倍，也拉高華星光後市業績表現期待值。

網通股前鼎主要產品為光收發模組及光纖次模組，公司也看好800G乙太網路模組在2025年前將成為最受歡迎的模組，並將為光通訊廠帶來新商機。

法人指出，英特爾近期推出新連接標準Thunderbolt 5，看好前鼎有望切入Thunderbolt供應鏈，大啖產品升級商機，為後市營運增添想像空間，帶動股價於5日線附近反覆築底完成後強勢衝高，連三日大漲、16日最高攻上88.4元，一舉改寫逾16年新高。