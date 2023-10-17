精測、雍智 明年接案可望暴增

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受半導體景氣疲弱影響，半導體測試介面廠沒有旺季效應，精測（6510）受新案遞延影響，9月營收月增4.2％，年減52％，部分工程驗證案有望認列，第四季營收有望回升，明年有機會重返高點；雍智科技（6683）則繼傳拿下手機晶圓測試卡大單後，順利卡位AI供應鏈，法人預期明年接案有爆發性成長。

精測9月營收月增、年減，主要是受到新案遞延影響，累計第三季合併營收達6.92億元、季減7.0％、年減43.6％；法人表示，第三季獲利優於前季，未來因部分工程驗證案有望認列，第四季營收有機會再回升，惟全年仍難甩衰退，因各項驗證陸續到位，明年有機會重返2022年營收高點。

精測近年持續擴大研發力道，完備全測試介面解決方案，包括AI、HPC、車用、驅動IC均已完成驗證，而記憶體與CMOS影像感測器則是已確定架構，目標在明年通過驗證。

雍智科技9月營收月增0.1％，年減11.2％，累計前9月營收10.65億元，年減7.7％，據傳拿下大單後，順利卡位AI處理器供應鏈；法人表示，雍智營運已由谷底回升，將逐步回溫到明年，AI相關營收占比，在明年將有明顯拉升。

精測16日連收3紅日K，股價強勢持續站上所有均線；雍智股價同樣強勢，漲4.17％，帶量站上半年線。