景氣回溫中石化、華夏權證受追捧

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中石化（1314）因大陸廠稼動率增加，加上公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號、1-1地號二筆土地，充實營運資金，股價近期受到大力追捧，統計至16日外資連三買31,665張；華夏（1305）則是可望隨著PVC庫存逐漸去化、印度市場雨季結束而受惠。

中石化9月營收28.45億元，月增18％、年增108％，創下今年單月最好表現；累計前9個月營收197.73億元、年減6.48％。中石化指出有兩大報喜，台灣丙烯腈（AN）受惠船期安排、銷量往上；中國大陸廠則因環己酮、PA等尼龍產品稼動率抬升、市占率擴大，出貨量明顯成長。

中石化積極調整銷售策略、擴大市佔率，大陸廠的環己酮稼動率目前可達8～9成以上、PA亦可維持在7～8成以上。法人預期，由於第四季逐步進入淡季，不少下游工廠皆安排年底歲修，石化相關的營收表現會較第三季略降，但仍可望較去年同期明顯成長。

華夏9月營收雖不如預期，印度雨季結束，PVC理論上進入傳統旺季，不過近期有低價的大陸及美國PVC在市場銷售，使得印度買家顯得較觀望；大陸、美國都還在消化庫存，公司指出屬於短期影響。

展望2024年，法人分析，中長期的環保趨勢將持續壓抑中國高耗能、高汙染的電石法PVC產能增長，隨高價原料EDC陸續去化，亦有利華夏營運表現。