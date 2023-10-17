Fed放鴿 股票基金底氣足

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股票型基金資金流向

美國聯準會部分成員釋出相對鴿派言論，緩解市場對升息的憂慮，但中東地緣政治衝突升溫，股市風險情緒仍受影響。回顧過去一周全球股票基金資金流向，除拉丁美洲股市單周迎來小幅資金淨流入外，全球其餘地區股市資金多呈淨流出狀態，資金動能偏弱。

安聯投信表示，從持續釋出的經濟數據來看，可發現美國經濟比預期更具韌性，因包括就業增長有所放緩、工資增速跌到七個多月以來的水平，整體通膨仍持續降溫趨勢。展望後市，雖貨幣政策不確定性未完全消除，但隨著主要國家實質利率陸續回到正值之上，升息空間已相對有限，長期來看對股市仍為相對利好。

投資配置上，建議可採相對配置策略，一方面藉由安全性較高的資產抵禦經濟衰退風險，同時伺機降低現金水位，拉高股票等風險資產配置。在股票風險性資產部分，宜聚焦成熟市場與高品質的大型股為核心部位，提高投資組合抗風險的能力，並留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等指標及盤勢，進行動態調整。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，10月美國消費者信心指數回落了約7％。對個人財務狀況的評估下降了約15％，主要原因是對通貨膨脹的擔憂大幅增加，而對未來一年商業狀況的預期則急劇下降了約19％，而對未來一年的通膨預期升至3.8％，為5月以來最高。

以巴衝突的不確定性，雖然市場不乏投資機會，同時留意經濟數據與政策變化帶來的波動，建議採多重產業配置，以分散投資風險，建議可將具成長性之科技股與消費股，以及趨勢性佳並具有政策佳持的低碳基礎建設股納入配置，以優化投資組合表現。

富蘭克林證券投顧認為，以巴情勢面臨關鍵時刻，將持續牽動金融市場走向，建議透過多元基金投資組合度過市場波動期，核心配置首選靈活彈性操作的美國穩定月收益多元資產型基金，網羅股債收益題材，保守者可加碼精選收益複合債券型基金及美元短期票券型基金。