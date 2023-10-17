債市情緒轉佳 多元信用債有潛利

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債券基金資金流向

美國通膨數據雖有波動，但部分聯準會官員釋出相對鴿派訊號，美債殖利率單周走低，債市情緒轉佳。據美銀美林最新統計，過去一周投資級債迎來資金淨流入，非投資級債與新興市場債雖仍呈淨流出狀態，但流出幅度皆較前一周有所縮小，有改善跡象。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周回落，提振債市投資情緒，觀察全球主要債券資產，過去一周除可轉債指數小幅收低外，各式債券指數幾乎全線走高，單周多收紅，較前一周表現明顯為佳。

從各項數據來看，美國經濟表現仍穩健，市場與聯準會近期預測也大多上修今年整年美國經濟成長率。

當前市況建議債券投資可把握多元信用、較高品質和動態調整三大原則，首先，因今明兩年經濟重回低成長，故建議可布局多元信用債券，在透過收益累積報酬同時也降低單一券種波動；其次，雖經濟硬著陸風險降低，但仍有放緩風險，故在布局風險性債券時應聚焦評級與品質較高者、擇優布局；因各式雜音干擾與貨幣緊縮環境仍在，部分市場波動度仍未完全消除，宜視資產評價與信心動態調整持債水位，保持彈性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，市場不確定性與波動仍存，所幸高殖利率環境有利於本基金追求收益的投資目標與彈性多元的配置策略。股市尚未反映經濟與企業獲利轉弱的前景，可能使股市波動風險加大，目前聚焦於評價面與股利優勢兼具的標的，偏好債券擁有高殖利率與高品質兼具的優勢。