不畏以巴衝突 台股吸逾13億美元

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外資對亞股買賣超金額

以巴衝突尚未見停，美國聯準會暗示高利率將維持一段時間，牽動全球金融市場動向。法人觀察，外資上周買超台股13.3億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，而對南韓、印度、菲律賓、越南都是賣超，尤以南韓遭賣超5億美元最多。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，近期市場關注二大面向，一是升息動向，從聯準會官員都表達貨幣政策過度緊縮的風險及美國聯準會的會議紀錄來看，因此聯準會未必要在11月的會期升息，但多數官員皆傾向維持高利率一段時間；二是以巴衝突未歇，市場擔憂恐衝擊全球金融市場，但以目前情勢來看，影響相對有限，後市仍得關注局勢是否會進一步擴大。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行統計，與去年底相比，迄今越南貸款利率下降約1.5％至2％，市場預期到年底前利率有望繼續下降，且越南財政部目前在討論繼續增值稅減免2％實施期間的提案，加上拜登總統訪問越南可能會推動美國對越南投資熱潮，在眾多利多消息支撐下，近期多頭氣氛轉強，預期經濟狀況及實質需求將有所起色，建議投資人透過定期定額或分批進場布局績優越南基金，更容易參與越股成長機會。

群益大印度基金經理人林光佑表示，儘管明年印度公債才會正式納入JP Morgan新興市場公債指數，但短期有助於提升印度市場的正面情緒，未來實質面的影響為印度公債殖利率有下跌的動能，對公股銀行的公債投資部位有利，也有助非銀金融資金成本的下滑。此外，印度節慶消費旺季已於8月底開跑，根據印度當地券商調查，黃金、汽機車、房地產等銷售狀況良好，且消費產品有往中高等級靠攏的現象，所以初步判斷今年的節慶需求應該相當不錯，後續持續看好消費類股表現。

富蘭克林證券投顧說，以巴情勢持續牽動金融市場。儘管短線地緣政治風險牽動股市走勢波動難免，但根據歷史經驗，地緣政治衝突對股市的影響短暫且有限，建議維持定期定額投資紀律，資金有虞者可趁短線震盪擇優布局，看好全球「氣候變遷」股票型基金、科技／生技創新產業及印度／日本等亞洲股票基金。