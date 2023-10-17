00905高CP值 想領息明天前買進

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第三季台股仍處高檔整理階段，但法人認為，利用現今當紅的市值型ETF來做定期定額存股，報酬率也不亞於一般單筆投資，且這類市值型ETF不僅可以參與台股的漲勢、也可配息，建議投資人用每月1萬元做定期定額投資，持續為自身理財目標努力。

據投信投顧公會資料，過去一年半，以台股ETF來做定期定額試算，每月投入1萬元台幣，累積18個月，台股ETF用18次扣款累積，平均達逾8％報酬率，其中，富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金，銅板價即可申購，報酬率不輸一張動輒10萬元以上的大型競爭者。

這些台股ETF若定期定額，每個月少則1.5萬元、多則12萬元，而投資成果上與投資成本差異很大，但成效卻相距不大；以00905目前股價是9.97元，若每月買一張，投入資金大概不到1萬元，和前述大盤市值型ETF相比，可說投入門檻最低、報酬表現上更好，適合小資族、年輕投資人作為入門「存股」標的。

分析師認為，要輕鬆投資、無腦投資，重點是找好標的、堅持定期定額不放棄，隨時間拉長，多能有不錯的投資成果，也不用費心盯盤、殺進殺出，把時間留給自己；標的選擇上，為了同時顧及分散風險及跟加權指數最貼近的目標，長期穩定反映台股市場的利基點，大盤市值型的ETF會是不錯的選擇。

00905去年發行時便訴求「漲時重勢、跌時重質」的特性，利用Smart多因子模型，來篩選台股上市股票中最具「品質、價值、與動能因子」的優質股票，持股約123檔，預估今年年化的配息率達6％以上，投資兼具資本利得與股息收益機會，本月19日將除息，18日為參與本季配息前最後進場日。