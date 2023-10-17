經濟成長力道強 越股有撐

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越南基金績效

越南央行第一季底便啟動接連降息、創造寬鬆的投資環境，成為前九個月股市主要成長動力，且經濟已見底、企業經營業績逐步改善的預期，第四季看好財政支持能夠推動經濟復甦，明年從出口復甦，帶動工業生產再拉動消費，經濟成長力道強勁，挹注越南股市表現動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，許多國際機構皆認為，越南持續成為許多全球企業選擇的投資目的地，且隨新註冊項目和新增投資資金不斷獲證，前九個月FDI外資直接投資註冊金額突破200億美元大關，達202.1億美元、年增7.7％，美越關係升級後，未來半導體與可再生能源產業的投資更受關注。

市場期待已久的KRX交易系統實施，為股市帶來兩個積極影響，一是KRX系統是建立中央清算合作夥伴，加速升級並吸引外資，二是KRX上線預計將市場流動性提高，此舉也將加速越南由邊境市場一哥升級至新興市場的「入摩」進程。胡志明指數年線支撐強勁，指數連日反彈上漲，越南明年企業淨利成長率可望達到27.7％，為東協主要國家中成長幅度最大者，股市仍具有成長潛力。投資人可趁股市仍在低檔位置定時定額布局，長期投資效果顯著。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，東協在內的亞股整體企業獲利趨勢呈現底部向上，指數報酬隨之上揚，展望未來一年，雖然仍存消息面逆風，但看好後續需求偏正面預期，將支撐東協股價評價面跟進。從個別東協國家來看，印尼表現最為穩健，下半年來股市上漲4.05％；馬來西亞股市下半年漲幅4.34％居東協股市之冠；越南、印度也有2％漲幅；泰國、菲律賓表現遜色，跌幅超過3％。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協國家在基本面相對穩健，GDP成長率預估值也多居於亞太地區前段班，企業獲利可望維持高增速，同時也是供應鏈移轉趨勢下受惠區域之一，有助其經濟與產業發展，故中長期投資前景仍值得關注。投資布局看好金融、資訊技術、消費、地產與公用事業等可持續關注。