印度基金 全繳正報酬

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印度基金績效表現

年初原持續熱絡的全球金融市場投資氣氛，因通膨升溫、升息加劇引發震盪，據Cmoney統計，目前呈現負報酬的股市有9個，5％漲幅以下的有19個，但其中印度基金績效近三個月、近六個月及今年以來都是正報酬，今年以來平均上漲2成。

法人表示，印度股市今年曾創新高過13次，投資就是要汰弱留強，後續再創新高的機率不小，目前不論製造業、服務業PMI，或代表消費動能的借貸年增速，可選消費動能的汽機車，及個人和企業稅收均維持強勁增速，因此值得投資人持續留意。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，因疫情和中美貿易戰影響，各國紛紛開始思考供應鍵轉移的必要，印度受惠程度高，且印度政府提出十幾個產業的PLI製造激勵補貼政策，更有利經濟與股市。目前股市評價不算高，雖落於長期平均之上，也高於新興市場國家，但尚未過熱。

印度景氣能見度高，加上莫迪執政背景，將持續享有較高的本益比評價，整體基本面、獲利面與政策面皆正向，加上第四季節慶消費旺季，仍看好股市持續走強，包括非必要消費、科技、工業基建可持續關注。

現在的印度變的不可思議，如同古印度神話中濕婆神所代表的毀滅與再生的能力，成長動能具韌性，抗跌強漲有利於印度股市中長線黃金行情。