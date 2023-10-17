資金行情延續 台股走勢看俏

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美國聯準會（Fed）釋出偏鴿訊息，消費者物價指數（CPI）雖略高於預期，以巴衝突並未使通膨壓力明顯升高，市場預期11月升息機率降低，有利美股續漲，且資金行情延續，預期帶動台股延續這波向上挑戰，但仍需觀察成交量動能能否維持。

日盛上選基金研究團隊表示，隨美債殖利率下滑，市場氛圍轉趨樂觀，根據芝商所FedWatch工具，Fed在11月會議升息1碼機率僅11.8％，大盤技術面陸續收復失土，外資金進場意願增強，且基本面及選舉行情可望啟動，觀盤重點可先聚焦營收利多及第四季續旺族群。

預估第四季大盤將在大箱型區間整理，產業仍聚焦AI類股明年展望樂觀，組裝廠及零組件廠預期在今年第四季營收仍可維持季增趨勢。根據券商預估，訓練用AI伺服器出貨量明年成長率將可達200％至57.2萬台，機殼、散熱及遠端管理等，也均將受惠AI大趨勢，ASP及毛利率表現亦將有明顯提升。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪指出，第三季財報靠匯率貶值挹注不致太差，第四季展望可望更佳，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發期，及記憶體現貨價應持續反彈，分析師普遍預估下半年優於上半年，明年上市櫃公司獲利年增率將顯著。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚認為，股市最終回歸基本面，庫存去化漸趨尾聲後，預期明年將回補訂單並推升企業增長。本月進入財報周，企業獲利第四季估正成長，可望挹注投資信心，及今年大選紅利，加上基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，景氣燈號可望迎黃藍燈，投資氛圍仍正面，AI族群預期業績將開始明顯上揚，對台股後市正向看待。