Q3高填息力ETF 今年來績昂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

配息ETF人氣強強滾，更是許多股民的心頭好，但法人提醒，配息ETF不要只看配息率，建議要一併考量填息能力，避免賺了股息、賠了價差，以第三季快速填息的ETF來看，今年績效最高衝逾4成。

統計第三季填息力最強的國泰全球品牌50僅一天就填息，今年以來漲逾31％；元大高股息、群益道瓊美國地產ETF也只花五天填息；今年以來至10月12日績效，凱基優選高股息30、元大高股息、大華優利高填息30ETF表現最佳、漲逾4成，填息天數分別是17天、5天、10天。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，台灣優選成長高股息指數，每年依台股除息淡旺季進行成分股轉換，4月旺季掌握高股息、9月淡季掌握成長股上漲潛在性，篩選具代表性優質的成份股。據統計，臺灣優選成長高股息指數近十年編制以來，股息報酬達201.65％、價格報酬118.63％，優於台灣加權指數、台灣高股息指數，解決傳統高股息ETF在除權息旺季後表現疲弱的難題，投資人得以成為股息股價雙贏家。

永豐優息存股ETF經理人張怡琳指出，近日聯準會公布的會議紀錄顯示，高利率將會維持一段時間，IMF亦上修美國經濟成長率，整體市場環境趨向經濟軟著陸、高利率，高利環境下金融股受惠利差帶來的淨利息收入，近日股價表現強勢，加以財政部公布的最新出口數據顯示整體傳產類貨品需求浮現，出口減幅縮小，有築底回穩跡象。