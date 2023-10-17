震盪走升 AI長多趨勢明確

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明年預期美國經濟可軟著陸並降息，消費動能回溫，將支撐景氣與企業盈餘成長動能，投信法人預期，標普將延續震盪走升格局，科技股中長線展望佳。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，供應鏈庫存天數正在下降，由AI衍生的需求被視為新生市場，是超越景氣循環的中長期趨勢。AI server採用的規格與製程難度，將帶動量與產值的提升，獲利與評價持續呈現上修趨勢，其他部分庫存調整接近尾聲需求延至明年回溫，已有部分公司從客戶端傳來正面訊息，明年營收成長動能已顯現。

AI普及應用腳步將加速，長多趨勢明確，逢低布局主要投資標的仍以長期趨勢向上的AI產業為主，如AI/HPC、雲端受惠、IP/Design Service等，並看好電動車、綠能等投資主題。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國AI指標廠優異財報與財測，確立全球AI模型建置潮所帶來的AI晶片財，同時隨全新運算時代的展開，更加速電動車邁入成熟的自駕模式、即智能車階段。現階段美國汽車工程師協會（SAE）在各項規範上已經定調，未來30年均將以智慧電動車為方針，因此全球新創、傳統車廠正不斷推出相關新車，潛在商機令人期待。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪認為，AI市場在未來十年將會有強勁的增長，產值預計將從1,000億美元，成長到將近1.8兆美元，較現在多近20倍產值。目前算力以每3個月～6個月即翻倍的速度成長，帶動IP service需求，且AI追求最高效能，邁入先進製程將使IP產品ASP持續提升，相關廠商顯著受惠。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯強調，生成式AI為下一波提升全球生產力的關鍵因素，即十大數位轉型主題之一，並關注新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來等主題，數位轉型契機可期。