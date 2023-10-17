科技業基本面續旺 法人喊讚

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科技股近期雖震盪整理，但隨著AI、自動化等長期趨勢持續發展，法人認為，科技股的成長潛力仍持續看好，逢低即可逐步布局。

美國半導體協會（SIA）估計，人工智慧（AI）與物聯網（IoT）將長期推升全球半導體產值，2030年產業總營收上看1兆美元。據歷史經驗，從2000年至今年8月底，MSCI科技總報酬指數漲幅高達476％，同期間標普500指數上漲241％，台灣加權股價指數上漲251％，長期角度來看，科技股的確具備成長爆發力。

今年來狂飆的AI股，8月時漲勢戛然而止，後市表現市場看法略分歧。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國近日在通膨放緩與政府關門危機暫時解除下，推動股市進入反彈，Al族群在Nvidia（輝達）強勢反彈領軍下，再度成為盤面強勢股。今年進入Q4以後，全球科技產業庫存去化已告一段落，加上許多科技大廠對2024年AI相關資本支出勢必提升，釋出的訊息將有更多題材及想像空間。

Al產業需求將在末來幾年倍速增長，預估2025年，全球將達到2,000億美元，等於未來三年投資額將翻倍，Al長期基本面看好，Al帶動相關產品供應鏈需求大增，相關科技股若有拉回可逢回布局。

聯博投信指出，自從去年11月ChatGPT發布以來，各行各業無不在討論生成式人工智慧的商業潛力，今年第二季美股法說中，S&P500企業中有32％提及AI相關主題，更有高達8成的科技公司提及AI相關主題。目前將技術變現的道路仍不夠清晰，但可確定的是，AI相關軟體、服務和基礎設施的支出預期將呈現爆發式成長，預估從第四季至明年，美國經濟可能走緩，一旦度過景氣放緩階段，AI帶來的盈餘成長效應，即可望開始發酵。