兆豐銀友善職場 奪職業安全衛生獎

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兆豐銀行致力於提升員工幸福感，打造幸福友善職場，16日獲頒勞動部2023年度國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」，由兆豐銀行董事長雷仲達代表領獎，顯示兆豐銀行在員工照護及友善職場的耕耘，深獲主管機關肯定。

雷仲達表示，兆豐銀行是有著豐厚歷史底蘊的百年企業，視員工為企業最重要的資產，為員工提供安全、健康、舒適的職場環境和福利保障，期許所有工作夥伴都能在個人、企業及社會創造更多的價值，未來將持續優化職安制度，讓員工享有身心平衡的生活。

兆豐銀提供優於勞動條件的員工生育補助，第一胎給付12萬元，第二胎給付15萬元，第三胎以上每胎給付18萬元，且對於懷孕至哺乳期間的女性員工提供適時的關懷，以及員工傷病或住院時的互助會制度。

兆豐銀在安全衛生領域，以多項優於現行法令且完善的機制照護員工健康與安全，包括導入「ISO-45001」職安管理系統，每年持續優化職場安全衛生措施；員工健檢依年齡分為50歲以上每年、40到49歲每二年、39歲以下每三年健檢的機制；安全衛生業務數位化管理，增進職安衛業務管理效益；醫師及護理師臨場健康服務，每月服務頻率達45小時；定期以視訊方式辦理健康講座，提供員工健康知識；每年舉辦多項健康促進活動，如體位控制班、流感疫苗施打、AED訓練及三高檢測等。

兆豐銀指出，這次獲頒「國家職業安全衛生獎-勞動健康特別獎」的殊榮，是銀行團隊多年努力的成果，未來將秉持「親切、效率、誠信、創新」的經營理念，結合職安衛生事務的執行，更期許在安全衛生的領域，能以「您的信任，我們的責任」核心價值，建構零職災、低風險、安全與健康無虞的工作職場。