富邦志工日 赴貢寮雞母嶺保育生態

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富邦金控14日於新北貢寮雞母嶺舉辦「2023富邦愛心志工日」活動，60位富邦員工前往貢寮雞母嶺，在專業志工與當地農民的引導下，從認識水梯田的運作模式與環境關係開始，了解水梯田生態系統的優點，再以傳統人工方式修復與維護水梯田，維持水梯田營造出的溼地生態系統，守護農村自然樣貌，維護台灣生物多樣性。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控鼓勵員工在工作之餘投入志工活動，每年亦提供兩天公益假給員工。今年富邦愛心志工日，連結聯合國永續發展目標（SDGs）中的「SDG4優質教育」與「SDG15保育陸域生態」兩項目標，期盼員工能從志工活動中，獲得日常工作中無法累積的經驗與技能，同時也為環境保育貢獻心力。

水梯田是亞洲獨有的農耕景緻，是先民摸索出與自然和諧共生的生存之道。位於台灣淺山地帶的水梯田具有多重價值，除了提供農作生產、維持糧食安全，並能滯洪、蓄水、淨化與涵養水資源，亦具備防止土壤侵蝕與坡地崩塌等功能。水梯田位於農田濕地與森林兩個生態系的交會地帶，生物多樣性與歧異度高，是多元物種的基因寶庫，因此也具有保全環境生態及維護生物多樣性等優點。

新北市貢寮區具有許多景觀優美的水梯田，但隨農村人口日漸老化、年輕勞動力外流，水梯田的維護日漸困難。

今年富邦愛心志工日前進新北貢寮，透過環境教育，認識生物多樣性的重要，並由當地農民帶領同仁認識水梯田環境、學習水梯田維護的作業方式以及工具使用。午後並運用在地食材製作農家傳統點心「草仔粿」，辛苦勞作之後，品嘗美味的點心，創造生活、生態、生產的「三生」意義。

活動當天，富邦的員工也響應媽媽氣候行動聯盟「自備餐盒行動」，自主攜帶環保餐盒、餐具、環保杯等，減少使用一次性塑料餐盒，從自身減碳、零廢生活開始，共同愛護地球環境，打造美好永續的未來。