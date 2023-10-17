影響力投資夯 第一金投信拔頭籌

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近幾年，全球金融機構興起影響力投資（impact investing）風潮，不少國際資產管理業者、私募基金管理業者，像是美國重要私募業者KKR等，紛紛向深永續投資光譜靠攏，成立影響力投資團隊，針對特定主題：健康福祉、社會福利，及環保等面向，發行各類影響力基金，國內資產管理業鏈結國際永續潮流，第一金投信拔得頭籌，將在11月份推出本土首檔影響力投資產品第一金全球永續影響力投資多重資產基金。

第一金投信分析，影響力投資在永續投資光譜分布上屬於深永續領域，金融市場投資從傳統的財務投資，在過去十幾年裡開始有「少作惡、不作惡」的ESG風險衡量思維，這幾年則發展永續主題投資，近來更進軍考量ESG風險變現、連結聯合國永續發展目標，同時不忽略財務評價等綜合衡量的影響力投資，為防止漂綠爭議，具備可衡量指標工具、可被認證的影響力投資，未來發展空間備受期待。

深永續議題也受到資金青睞，根據國際金融集團（IFC）的統計報告，全球影響力投資市場規模在2020年已達2.3兆美元，規模持續擴大下、未來成長潛力龐大，Bloomberg的研究資料顯示，擔憂氣候風險、環保與社會議題，近年永續資產受惠國際機構資金簇擁，預估至2025年全球永續資產規模有機會突破53兆美元，研判深永續影響力投資規模可望進一步成長。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金為國內首檔影響力投資基金，第一金投信指出，這檔基金所投資的影響力投資企業，瞄準社會、環境、商業、科技等活動，因應時間變遷等趨勢而發展之產業或產品。第一金投信說明，這檔基金屬投信發行境內基金，雖然並不適用歐盟永續金融規範（SFDR）第9條，但基金投資組合強調維持對環境有正向貢獻，且考量投資組合對環境、社會、公司治理等目標不造成損害，遵循SFDR 第9條深永續原則進行投資。